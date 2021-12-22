По словам депутата, фактически команды по закупке угля «шли из самых высоких кабинетов прежней власти», и это было понятно.
«К тому же мы знаем "альфовцев". Много бойцов спецподразделения "Альфа", которые занимались тогда фактической перевозкой этих денег, они дают показания», — сказал он.
На днях экс-президенту Украины предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса и вызвали его на допрос 23 декабря. На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.
Накануне в видеообращении Порошенко пообещал вернуться из заграничной поездки в первой половине января 2022 года. При этом он подчеркнул, что не намерен следовать графику «мощного сценариста "видосиков" господина [президента Украины Владимира] Зеленского».