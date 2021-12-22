Глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия 21 декабря предложил запретить экс-президенту Украины Петру Порошенко посещать Верховную Раду, если подтвердится информация, что он причастен к госизмене. Такое заявление он сделал на брифинге, который транслировался в соцсетях партии

Сбежавший из страны Порошенко сказал, когда вернется на Украину © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«К тому же мы знаем "альфовцев". Много бойцов спецподразделения "Альфа", которые занимались тогда фактической перевозкой этих денег, они дают показания», — сказал он.

На днях экс-президенту Украины предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса и вызвали его на допрос 23 декабря. На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.

Накануне в видеообращении Порошенко пообещал вернуться из заграничной поездки в первой половине января 2022 года. При этом он подчеркнул, что не намерен следовать графику «мощного сценариста "видосиков" господина [президента Украины Владимира] Зеленского».