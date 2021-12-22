Украинская сторона игнорирует реальное обсуждение заключения перемирия в Донбассе, Киев не интересует деэскалация конфликта, сообщила 21 декабря пресс-секретарь делегации ЛНР на переговорах по урегулированию конфликта в регионе Мария Ковшарь

Станкевич представил реальный план по миру в Донбассе © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Заседание было посвящено проекту "Заявления о механизмах по обеспечению безусловной реализации Мер по усилению режима прекращения огня". По нашим четко обозначенным принципиальным позициям Украина, уходя в пространные разглагольствования, системно уклонялась от ответов на прямо заданные вопросы», — заявила Ковшарь.

Представитель ЛНР добавила, что украинская сторона так и не ответила на вопросы, каким образом стороны взаимодействуют в рамках Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня и готов ли Киев выразить несогласие с заявлением командования ВСУ, разрешающим украинским военнослужащим нарушать меры по перемирию в Донбассе.

В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия — в том числе полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

В МИД РФ заявили, что Украина стянула половину личного состава к линии разграничения.

РФ и страны Запада, в том числе США, указывали Киеву, что в Донбассе нужно двигаться по пути выполнения Минских соглашений. Украинская сторона все чаще заявляет о необходимости их изменить.