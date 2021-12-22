В украинском шоу-бизнесе очередной скандал: певица тина Кароль возмутилась, что на премии YUNA оказалась лишь в одной номинации, посчитав такое положение дел несправедливым. Генпродюсер и соучредитель YUNA Павел Шилько ответил артистке. Его слова 21 декабря процитировала «Комсомольская правда»

«Мне очень странно было увидеть ее упреки относительно дефицита внимания со стороны нашей премии. Кроме того, ее попадание в номинацию "Лучшая исполнительница" в этом году — это признание значения той большой работы, которую она выполнила за 2021 год», — сказал Шилько.

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К слову, наибольшее число номинаций на премии YUNA в этом году получила группа TVORCHI, ей удалось попробовать силы 8 раз. На втором месте — KALUSH с 6-ю номинациями, а на третьем — певец Wellboy, у него 5 номинаций.