«Мне очень странно было увидеть ее упреки относительно дефицита внимания со стороны нашей премии. Кроме того, ее попадание в номинацию "Лучшая исполнительница" в этом году — это признание значения той большой работы, которую она выполнила за 2021 год», — сказал Шилько.
Сама Кароль уверена, что ее имя могло бы появиться в еще нескольких номинациях. Например, за лучший альбом года, ведь за 2021-й она издала их сразу два: «Красиво» и «Двойной рай». Клип на песню «Скандал», считает артистка, достоин номинации за лучший видеоклип, ее проекты «Красиво» и Atlas Weekend могли побороться за звание лучшего концертного шоу, а альбом дуэтов «Молодая кровь» тянет на «Лучшую коллаборацию».
К слову, наибольшее число номинаций на премии YUNA в этом году получила группа TVORCHI, ей удалось попробовать силы 8 раз. На втором месте — KALUSH с 6-ю номинациями, а на третьем — певец Wellboy, у него 5 номинаций.