Украина находится на грани энергетического кризиса, однако власти не предпринимают никаких действий для того, чтобы ситуация изменилась. Об этом 21 декабря в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук

Зеленскому придется «унижаться» перед Путиным - Корнейчук © Facebook, Дмитрий Корнейчук

«Сейчас [глава «Нафтогаза» Юрий] Витренко завуалированно говорит о той ситуации, которая будет, — "Газпром" выполнил свои обещания и дальше спокойно будет снижать транзит газа через украинскую трубу, и Украина останется без газа. У нас на носу энергетический кризис, и об этом власть сознательно не говорит. Они нам разводят балаган, есть веерные отключения, и украинцы об этом знают, а [премьер-министр Украины Денис] Шмыгаль рассказывает, что нет никаких отключений», — сказал эксперт.

По его словам, внимание украинцев стараются максимально отвлекать от этой темы, так же как и от многих других неприятных ситуаций в стране, вроде невыплат долгов шахтерам.

Корнейчук отметил, что не критиковал бы президента Владимира Зеленского, если бы видел, что тот действительно что-то делает для народа, однако такого не происходит. Он подчеркнул, что на Украине в настоящее время существует множество проблем, которые реально решить, если взяться за это.