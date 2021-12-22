Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о подготовке частными военными компаниями (ЧВК) США провокации с химическими веществами в Донбассе не соответствует действительности, сказал 21 декабря официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости

До середины января – дипломатия, а потом – Шойгу. Что предъявила Россия Западу © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Сергей Шойгу заявил, что сотрудники ЧВК США планируют провокацию с химическими компонентами в Донбассе. По его словам, в Донецкой области находятся более 120 сотрудников американских ЧВК, которые оборудуют огневые позиции и готовят украинский спецназ.

«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — заявил представитель военного ведомства США.

Кирби добавил, что министр обороны США Ллойд Остин пока не общался с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Москве отмечают, что РФ никому не угрожает, а подобные алармистские заявления Киев использует для получения большего объема вооружений от НАТО.

В МИД РФ неоднократно призывали страны Запада прекратить накачивать оружием Украину, поскольку это подталкивает Киев к силовому разрешению конфликта в Донбассе.