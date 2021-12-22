Ранее Сергей Шойгу заявил, что сотрудники ЧВК США планируют провокацию с химическими компонентами в Донбассе. По его словам, в Донецкой области находятся более 120 сотрудников американских ЧВК, которые оборудуют огневые позиции и готовят украинский спецназ.
«Эти заявления министра Шойгу совершенно не соответствуют действительности», — заявил представитель военного ведомства США.
Кирби добавил, что министр обороны США Ллойд Остин пока не общался с Шойгу на фоне обострения напряженности вокруг Украины.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Москве отмечают, что РФ никому не угрожает, а подобные алармистские заявления Киев использует для получения большего объема вооружений от НАТО.
В МИД РФ неоднократно призывали страны Запада прекратить накачивать оружием Украину, поскольку это подталкивает Киев к силовому разрешению конфликта в Донбассе.