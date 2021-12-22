«Обращаюсь к американцам. Езжайте на Украину, у нас абсолютно все здесь контролируемо и спокойно. И вся та истерия, которая нагнетается сегодня от Конгресса и Сената, она нагнетается от вас, а не от нас. Реально, ситуация на Украине под контролем. Будь-какие действия, предпринимаемые нашими "партнерами", указывают лишь на то, что на Украине крайне тяжелая ситуация на фоне отношений США, Европы и России. Это касается энергетического вопроса», — рассказал он.
Эксперт отметил, что Штаты и ЕС постоянно акцентируют внимание на том, что Киеву необходимо уладить все вопросы с Россией, в ином случае не случится никаких сдвигов.
«Украиной банально торгуют», — заключил Клочок.
Ранее стало известно, что власти США задумали введение жестких мер против России, ограничив импорт смартфонов, компонентов для производства самолетов и автомобилей в случае «вторжении на Украину».
Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «агрессии» против Киева. В Москве в ответ подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ и политические деятели распространяют алармистские заявления.