Политический и экономический эксперт Валерий Клочок в эфире телеканала «НАШ» 21 декабря заявил, что на Украине сохраняется контролируемая и спокойная обстановка, а нагнетание ситуации и создание истерии вокруг страны происходит по вине Вашингтона

Пороховая бочка «Украина». В США недовольны Зеленским © president.gov.ua

Эксперт отметил, что Штаты и ЕС постоянно акцентируют внимание на том, что Киеву необходимо уладить все вопросы с Россией, в ином случае не случится никаких сдвигов.

«Украиной банально торгуют», — заключил Клочок.

Ранее стало известно, что власти США задумали введение жестких мер против России, ограничив импорт смартфонов, компонентов для производства самолетов и автомобилей в случае «вторжении на Украину».

Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «агрессии» против Киева. В Москве в ответ подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ и политические деятели распространяют алармистские заявления.