«Все неприятные особенности аспекта Уран — Сатурн мы могли увидеть на примере одного человека, чье Солнце жестко аспектировал Уран и в 2019, и в 2020 году. А в 2021 к его Солнцу подошел Сатурн, сложился квадрат Сатурн — Уран, в аспекте на личное Солнце. Это Владимир Зеленский, президент Украины. Революционный Уран помог ему в его невероятном возвышении: из актера-комика — в президенты», — уточнила Мурзина.
Такое сочетание несочетаемого, пояснила она, «шутка» в духе Урана. Однако, когда Сатурн подходит к Солнцу, ситуация перестает быть забавной. Доказательство тому — большое количество компромата и критики в адрес лидера страны.
Астролог уверена, что события 2021 года будут иметь для Зеленского далеко идущие последствия, потому что Сатурн «раздает карму».
«Что будет дальше? На Зеленского перестал действовать Уран (невероятные повороты сюжета). Сатурн ушел от соединения с его Солнцем. В ближайшие годы его судьба — безвестность. Он не сумел провести неожиданные (Уран) и серьезные (Сатурн) реформы. А шанс был», — считает Мурзина.