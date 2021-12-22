По мнению астролога Елены Мурзиной, самым сложным аспектом 2022 года будет оставаться квадрат Урана и Сатурна, ярче всего он отразится на президенте Украины Владимире Зеленском. Что именно его ждет она рассказала изданию Украина.ру

«Все неприятные особенности аспекта Уран — Сатурн мы могли увидеть на примере одного человека, чье Солнце жестко аспектировал Уран и в 2019, и в 2020 году. А в 2021 к его Солнцу подошел Сатурн, сложился квадрат Сатурн — Уран, в аспекте на личное Солнце. Это Владимир Зеленский, президент Украины. Революционный Уран помог ему в его невероятном возвышении: из актера-комика — в президенты», — уточнила Мурзина.

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Астролог уверена, что события 2021 года будут иметь для Зеленского далеко идущие последствия, потому что Сатурн «раздает карму».

«Что будет дальше? На Зеленского перестал действовать Уран (невероятные повороты сюжета). Сатурн ушел от соединения с его Солнцем. В ближайшие годы его судьба — безвестность. Он не сумел провести неожиданные (Уран) и серьезные (Сатурн) реформы. А шанс был», — считает Мурзина.