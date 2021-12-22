Бывший министр инфраструктуры Украины Борис Колесников в эфире телеканала «НАШ» 21 декабря рассказал, что он потерял веру в модель управления страной, существующую в настоящий момент

Погребинский рассказал, когда и почему Зеленскому пришлось отдать управление Украиной американцам © president.gov.ua Судя по данным недавнего опроса социологической группы «Рейтинг», большинство украинцев (61%) не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому. На днях украинский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру рассказал, когда и почему Зеленскому пришлось отдать управление Украиной американцам.