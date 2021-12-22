«Я не верю в эту модель управления Украиной. Мы избираем президента. У нас нет такого среднего состояния. Мы или в отчаянии, или в восторге, посредине ничего нет. Так год не получился, два, три не получился — давайте нового», — объяснил экс-министр.
Судя по данным недавнего опроса социологической группы «Рейтинг», большинство украинцев (61%) не доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому.
На днях украинский политолог Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру рассказал, когда и почему Зеленскому пришлось отдать управление Украиной американцам.