«В нынешней напряженной ситуации уже очевидно, что диалог о гарантиях безопасности, инициированный Российской Федерацией, действительно необходим, и он будет происходить прежде всего между Россией и США», — говорится в материале.
В партии отметили, что сегодня из-за крайнего обострения противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом становится абсолютно ясно, что курс страны на вступление в НАТО «является политической ошибкой и может привести к катастрофе».
«Кроме того, курс в НАТО является ошибочным еще и потому, что это никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», — заявили члены партии.
Также указывается, что сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог мог бы стать для Киева уверенностью в стабильности и безопасности.
На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна захотела получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году.