Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» 22 декабря предсказала, что желание Украины вступить в НАТО может привести к катастрофе, сообщили на сайте политсилы

Путин указал, к чему привело бы размещение инфраструктуры НАТО на Украине © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк говорится в материале.

В партии отметили, что сегодня из-за крайнего обострения противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом становится абсолютно ясно, что курс страны на вступление в НАТО «является политической ошибкой и может привести к катастрофе».

«Кроме того, курс в НАТО является ошибочным еще и потому, что это никоим образом не способствует установлению мира и возвращению Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс», — заявили члены партии.

Также указывается, что сохранение статуса нейтрального государства и политический курс на международный диалог мог бы стать для Киева уверенностью в стабильности и безопасности.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна захотела получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году.