Оштрафованные на 10,3 миллиона долларов компании, связанные с группой экс-президента Украины Петра Порошенко Roshen, планируют оспорить назначенное Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) взыскание. Об этом сообщили 21 декабря на сайте одной из компаний «Интерстарч Украина»

Забрали миллионы долларов: антимонопольный комитет оштрафовал компанию Порошенко © РИА Новости, Александр Вильф / Перейти в фотобанк

«Компании возмущены абсолютно безосновательными и необоснованными выводами регулятора. Уверенно заявляем, что мы не согласны с решением АМКУ и будем использовать все законные методы для отмены решения, чтобы доказать свою добросовестность, честность и защитить деловую репутацию во всех судебных инстанциях», — подчеркнули в «Интерстарч Украина».

Накануне Антимонопольный комитет оштрафовал группу компаний Roshen на сумму 283,63 миллиона гривен (почти 10,5 миллиона долларов). Штраф был наложен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Отмечается, что компании злоупотребляли монопольным положением на рынке реализации крахмальной кукурузной патоки и глюкозных сиропов и необоснованно повышали цены в течение 2018-2020 годов.

На днях экс-президенту Украины предъявили подозрение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса и вызвали его на допрос 23 декабря. На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.