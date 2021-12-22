Обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс 21 декабря предрек Украине «леденящую душу» перспективу в случае войны с Россией

Дмитрий Абзалов: Если США не отреагируют на требования России, на Украине начнется война © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если Россия осуществит свою скрытую угрозу и развернет войну против Украины, ожидайте, что новый фронт откроется… на море. Влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка. Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом», — указал автор материала.

Экс добавил, что российский флот претерпел значительную модернизацию с 2014 года, активно строятся новые корабли, подводные лодки и ракеты «Калибр», способные преодолевать не одну сотню километров.

Обозреватель приводит мнение британских экспертов Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса. Они отметили значительную рекапитализацию черноморского флота. Он был слаб до вхождения Крыма в состав России, но за прошедшие семь лет радикально преобразился.

По словам Экса, треть кораблей способны запускать «Калибры», кроме того, используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики. В то же время потенциал Украины в предотвращении атак с моря ограничен, несмотря на закупки новых противокорабельных ракет и турецких дронов Bayraktar TB2.

Наступательные возможности российского флота растут быстрее, чем оборонительные — украинского, заключил автор.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «агрессии» против Киева. В Москве в ответ подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ и политические деятели распространяют алармистские заявления.