Представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Киева. Об этом 21 декабря рассказал посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью центру Ukrainian Prism

Либо хамство, либо рабство. Ищенко о том, что было бы, если бы посол Мельник попал на работу в российский МИД © germany.mfa.gov.ua

«И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой», — сказал Мельник.

Он отметил, что в результате слова Киева остаются без внимания.

Посол заявил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить отдельные вопросы «в публичную плоскость». Как утверждает дипломат, Германия живет «по старым меркам и лекалам», когда «все делается подковерно, в закрытых кабинетах», а решения, которые имеют важное значение, принимаются непублично в узком кругу.