Мултон представляет Демократическую партию США и является членом подкомитета палаты представителей по морским и экспедиционным силам.
В статье он утверждает, что существует реальная опасность «агрессии» РФ в отношении Украины, за которой, якобы, могут последовать вторжения в Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.
Для того, чтобы остановить «агрессию», США необходимо принять ряд мер, среди которых он выделяет резкое увеличение скорости поставок оружия для Украины.
Сделать это, по словам Мултона, необходимо с максимальной оглаской.
«Вашингтон должен ясно объяснить всему миру, как оружие, которое мы поставляем, вынудит Путина пойти на значительные потери у российских войск, причём сразу же, а не в течение некоторого времени», — написал конгрессмен.
По его мнению, размещение оружия не должно быть сосредоточено исключительно на востоке страны, а по всей Украине. Он предложил разместить противокорабельные ракеты на побережье Чёрного моря.
Российское руководство не раз заявляло, что у него нет намерений нападать на Украину.