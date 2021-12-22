У президента США Джо Байдена есть все шансы остановить «российское вторжение» на Украину, но необходимо действовать быстро. Об этом говорится в статье американского конгрессмена Сета Мултона, опубликованной на днях в газете Wall Street Journal

Мултон представляет Демократическую партию США и является членом подкомитета палаты представителей по морским и экспедиционным силам.

В статье он утверждает, что существует реальная опасность «агрессии» РФ в отношении Украины, за которой, якобы, могут последовать вторжения в Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

В США считают неприемлемыми часть предложений РФ по НАТО © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Сделать это, по словам Мултона, необходимо с максимальной оглаской.

«Вашингтон должен ясно объяснить всему миру, как оружие, которое мы поставляем, вынудит Путина пойти на значительные потери у российских войск, причём сразу же, а не в течение некоторого времени», — написал конгрессмен.

По его мнению, размещение оружия не должно быть сосредоточено исключительно на востоке страны, а по всей Украине. Он предложил разместить противокорабельные ракеты на побережье Чёрного моря.

Российское руководство не раз заявляло, что у него нет намерений нападать на Украину.