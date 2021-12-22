«Хочу себе синий-синий-синий Lamborghini, но пора завалить и лететь домой», — подписала модель снимки, сделанные на отдыхе.
«Это мне напомнило червя из фильма люди в черном», «Вам эти импланты малы, сверху два маленьких шарика, где вы нашли своего хирурга?», «Наверное, бартер», «Безвкусица во всем», «Биомусор, инстакурица, бесполезное для социума существо», «На пятую точку можно поставить фужер шампанского», — прокомментировали фотографии пользователи.
Алена Омович — модель из Киева, получившая прозвища украинская Кардашьян, червь из «Людей в черном» и кентавр, между тем у блогерши 1,6 миллиона подписчиков в Instagram.