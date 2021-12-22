Украинская Кардашьян, модель из Киева Алена Омович, известная тем, что сделала огромное количество пластических операций, чтобы привести тело к «идеальным» формам, попала в скандал, выложив на днях в Instagram фото с Lamborghini

Украина.ру на Youtube Нокаут санкциями: Межуев объяснил, какую ловушку подготовила Америка для России