Считать одними и теми же событиями Оранжевую революцию 2004 году и Евромайдан 2013-2014 года так же логично, как считать одной мировой войной Первую мировую войну и Вторую. Поскольку Первая мировая война не разрешила противоречий между государствами. Об этом рассказал лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга в интервью изданию Украина.ру

Волга: Кто надел форму СС - натянул на свое подлое тело миллионы замученных нацистами душ © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Виктор Янукович. Сторонники другого кандидата, Виктора Ющенко, посчитали, что перевес был достигнут за счет нарушений.

Эксперт уточнил, что первое явление бунта, который назван на Украине «революцией», это 2004 год — проявление такого козачества, залихватства, проявление беззакония и антиконституционных действий.

«Тогда был окружен Верховный суд Украины. Бесчинствующая толпа, разная смесь — от националистов до еврооптимистов, все там были. Они угрожали судьям физической расправой, проще говоря, убийством, если судьи Верховного суда не примут того решения, которого хотела толпа. Их заставили принять решение о третьем туре выборов, что, подчеркну, вообще вне их компетенции, к этому суду это не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к Конституции, к решениям Верховной Рады и т.д», — указал Волга.

Политик отметил, что перерыв между двумя майданами длился всего лишь 10 лет, меньше, чем перерыв между Первой и Второй мировой в 2 раза.

По его словам, за 10 лет проведена фундаментальная работа, она привела к тому, что не только выбрали угодного Западу президента, а даже развязали войну. Пошел мощный процесс превращения Украины в АнтиРоссию.

И самое печальное состоит в том, что все это сделал не столько Запад — это сделал народ Украины, заключил собеседник издания.

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