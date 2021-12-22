Большинство украинцев не хочет войны, но есть люди, которые боятся ответственности за преступления в прошлом, сказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Хотят ли русские войны? А если не русские, то кто и зачем © REUTERS, Alexander Ermochenko

Леонков пояснил, что пропаганда на Украине действует на людей, не понимающих, что происходит в Донбассе.

«Среди 30% опрошенных могут быть те самые ветераны боевых действий против собственного народа, которые боятся понести ответственность. Если им некуда будет бежать, они будут биться до конца», — добавил эксперт.

Леонков подчеркнул, что нужно понимать, что опрос не затронул всю массу населения Украины, — а если бы опросили всех, показатели были бы другими, и те 20% оказались бы в меньшинстве, полагает он.

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