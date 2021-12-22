Договоренности с Западом, на которые ранее шла Россия, не способствовали формированию двусторонней безопасности, они преследовали интересы США и НАТО, подчеркнул Леонков.
Он напомнил, что Россия уже получила огромное количество западных санкций за подписание Минских соглашений, также сейчас она испытывает сложности в реализации тех контрактов, под которыми она подписалась («Северный поток-2»).
Также, продолжил он, РФ соблюдала договоры по ПРО, по ракетам малой и средней дальности и по открытому небу, а США обвинили РФ в их несоблюдении, и под прикрытием этих договоров они строили собственные вооруженные силы и продолжали экспансию на восток.
«Смысл этого предупреждения таков: если вы не услышите МИД и [его главу Сергея] Лаврова, дальше с вами будет разговаривать [министр обороны РФ Сергей] Шойгу. Это не совсем ультиматум. Мы просто расставляем точки над I по тем процессам, которые шли без нашего участия, когда нас перестали воспринимать всерьез», — указал эксперт.
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