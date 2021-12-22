Все прежние договоренности с Западом оборачивались против России, отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Договоренности с Западом, на которые ранее шла Россия, не способствовали формированию двусторонней безопасности, они преследовали интересы США и НАТО, подчеркнул Леонков.

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Также, продолжил он, РФ соблюдала договоры по ПРО, по ракетам малой и средней дальности и по открытому небу, а США обвинили РФ в их несоблюдении, и под прикрытием этих договоров они строили собственные вооруженные силы и продолжали экспансию на восток.

«Смысл этого предупреждения таков: если вы не услышите МИД и [его главу Сергея] Лаврова, дальше с вами будет разговаривать [министр обороны РФ Сергей] Шойгу. Это не совсем ультиматум. Мы просто расставляем точки над I по тем процессам, которые шли без нашего участия, когда нас перестали воспринимать всерьез», — указал эксперт.

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