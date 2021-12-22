Вашингтон и Лондон проявляют большее беспокойство по поводу того, что РФ якобы намеревается осуществить вторжение на Украину, чем чиновники киевского правительства. Об этом упомянуто в статье, опубликованной на днях на сайте британского канала Sky News

Согласно заголовку данной статьи, «большинство признаков указывает на то, что у [Владимира] Путина есть план вторжения». Таким образом, Sky News продолжает алармистскую тенденцию, в последние месяцы ставшую чуть ли не основной международной темой американских и британских СМИ.

Однако автор вынужден признать, что на Украине не слишком озабочены якобы готовящейся «агрессией». Он отмечает, что на улицах Киева настроение скорее рождественское, чем мрачное.

Западный дипломат, чье мнение приводится в статье, отмечает, что разговоры с США и Великобританией заставляют его нервничать, а с украинцами — успокаиваться.

И даже чиновники киевского режима не проявляют особой озабоченности.

«Украинский источник с хорошими связями со спецслужбами и военными также сказал, что примечательно, что Вашингтон и Лондон проявили самую серьезную озабоченность по поводу российской угрозы, даже по сравнению с украинским правительством», — говорится в статье.

В последние месяцы США и Великобритания, а также киевское правительство, обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.