Если Россия попадется в ловушку войны с Украиной, англосаксы сразу попытаются перевести эту войну в форму партизанщины, задействовав своих диверсантов в России. Об этом сказал в интервью Украина.ру военный эксперт Александр Жилин

Если Западу удастся втянуть Россию в войну с Украиной, это чревато началом партизанской войны с участием диверсантов, сказал Жилин.

Военный эксперт рассказал, зачем на самом деле США и НАТО хотят устроить на Украине «кровавую баню» © скриншот с видео "Первый канал" / скриншот с видео "Первый канал" / Перейти в фотобанк

«Если им удастся свести ситуацию к партизанщине, это конец и Украине, и России. Потому что ядерное и гиперзвуковое оружие сразу обнуляется, так как война идет везде… Начнется разного рода смута, межрегиональные конфликты, которые начнут провоцировать разного рода олигархические и политические круги. Угроза развала и Украины, и России будет серьезной, потому что это дестабилизация», — рассказал эксперт.

Жилин подчеркнул, что современная война — это не танковые атаки, поэтому России нужно заниматься киберпространством, цифровой обороной и налаживать связь с украинским народом. Украинцы устали, и нужно указать им, что их используют втемную, заключил эксперт.

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