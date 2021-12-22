Если Западу удастся втянуть Россию в войну с Украиной, это чревато началом партизанской войны с участием диверсантов, сказал Жилин.
Он отметил, что только в 2021 году ФСБ было предотвращено до 200 терактов.
«Если им удастся свести ситуацию к партизанщине, это конец и Украине, и России. Потому что ядерное и гиперзвуковое оружие сразу обнуляется, так как война идет везде… Начнется разного рода смута, межрегиональные конфликты, которые начнут провоцировать разного рода олигархические и политические круги. Угроза развала и Украины, и России будет серьезной, потому что это дестабилизация», — рассказал эксперт.
Жилин подчеркнул, что современная война — это не танковые атаки, поэтому России нужно заниматься киберпространством, цифровой обороной и налаживать связь с украинским народом. Украинцы устали, и нужно указать им, что их используют втемную, заключил эксперт.
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