Украинская певица Джамала, похудевшая на 10 килограммов, поразила поклонников нарядом, который она выбрала для появления на премии «Музыкальная платформа». Снимки с мероприятия 20 декабря опубликовал РИА Мелитополь

«Наряд пошлее не придумаешь. Как же надоела эта демонстрация задницы и промежности!», «Все знающие анатомию и имеющие глаза, видят там промежность, ибо, во-первых, она там есть, а во во-вторых, этот дебильный безвкусный костюм подчеркнул ее во всей красе. И ладно бы Полякова, но так нет, и Джамала в пошлость свалилась», «Голоса нет, песен нет, вот и напоминает о себе, как может», «Джамала уже не та», «Как муж вообще такое разрешил?», «Какая-то Леди Гага получилась», «Будто в одном комбинезоне в сеточку и все просвечивается», — отреагировали пользователи.

«Ключевое здесь "как будто"! Там телесный подклад с толщиной в палец. Там вообще ничего не может просвечивать», — ответила на выпады Джамала.

Еще совсем недавно певица Джамала была образцом замужней дамы и матери двоих сыновей. Артистка надевала закрытую одежду, нередко мешковатую, за что исполнительницу активно критиковали.

Потом звезде удалось сбросить 10 лишних килограммов и она, что называется, пустилась во все тяжкие. Исполнительницу стали все чаще видеть на светских мероприятиях в очень откровенных нарядах.

Данилко купил авто Фредди Меркьюри, но не может его забрать © commons.wikimedia.org, Carl Lender Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар.

Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было «Крым наш».