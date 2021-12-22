Украинский астролог Влад Росс 20 декабря на канале «Знай 24» рассказал, для каких знаков зодиака 2022 год будет самым удачливым и успешным

Астролог предсказал, снесет ли Зеленского Майдан © president.gov.ua

Он отметил, что при этом нельзя просто «лежать на диване», поскольку в таком случае ничего позитивного происходить не будет.

«Также хороший год у Рыб, особенно начало года. Январь, февраль, март, апрель. И конец года — ноябрь, декабрь. Тоже любовь, счастье, очень хорошо эмигрировать, дальние поездки, путешествия. Это год, когда можно действительно свое мировоззрение поднять. А также это счастливое стечение обстоятельств. Вот человек что-то не планировал и вдруг раз: у него подворачивается хорошая ситуация, связанная с финансами, карьерой и материальным благополучием. Вот эти два знака зодиака наиболее выигрывающие в этом году. И просто им супер может везти», — добавил Росс.

Недавно он же предрек катастрофы, потопы и даже падение метеорита в будущем году.