«Безусловно, Овен. С 11 мая по 28 октября Юпитер, планета большого счастья, экспансии, размаха, будет в этом знаке. Поэтому, можно начинать карьеру, действовать, новый бизнес, проекты, путешествия. Все, особенно новые начинания на 10-12 лет могут удаваться зодиакальному знаку Овна. Просто фееричный год каких-то достижений», — сказал Влад Росс.
Он отметил, что при этом нельзя просто «лежать на диване», поскольку в таком случае ничего позитивного происходить не будет.
«Также хороший год у Рыб, особенно начало года. Январь, февраль, март, апрель. И конец года — ноябрь, декабрь. Тоже любовь, счастье, очень хорошо эмигрировать, дальние поездки, путешествия. Это год, когда можно действительно свое мировоззрение поднять. А также это счастливое стечение обстоятельств. Вот человек что-то не планировал и вдруг раз: у него подворачивается хорошая ситуация, связанная с финансами, карьерой и материальным благополучием. Вот эти два знака зодиака наиболее выигрывающие в этом году. И просто им супер может везти», — добавил Росс.
Недавно он же предрек катастрофы, потопы и даже падение метеорита в будущем году.