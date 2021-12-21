Посольство США на Украине внимательно следит за ситуацией с пятым президентом страны Петром Порошенко, который стал подозреваемым в госизмене. Сообщение об этом появилось 21 декабря в Twitter американского диппредставительства

Накануне Госбюро расследований Украины сообщило, что Порошенко стал подозреваемым в госизмене и финансировании терроризма в рамках уголовного дела о закупках угля у ДНР и ЛНР. «Вернусь на Украину в первой половине января». Какой совет Порошенко получил от бывшего зэка © ba.org.ua

«Соединенные Штаты внимательно следят за делом против бывшего президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах», — указывается в сообщении.

В настоящий момент Петр Порошенко находится за границей, где у него запланирован ряд встреч с иностранными политиками и участие в международной конференции. Ранее он записал видеообращение, в котором заявил, что планирует вернуться на родину только в январе.

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Они, по словам силовиков, доказывают вину бывшего главы государства в госизмене, в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.