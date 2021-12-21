«Зеленский сам создал Разумкова… Сам сделал из него своего серьезного конкурента… Но он не представляет какую-то оппонирующую силу, потому что "вышел" из той же команды. То есть, определившись со своей собственной позицией, он встречается с американским посольством и корректирует ее так, чтобы там нравилось. Я уверен практически, что, к сожалению, Дмитрий Разумков тоже будет продолжателем этой линии», — заявил он.
Но все же, по словам Погребинского, команда, которую собрал Разумков, вывести из тупика страну, если получит власть, не сумеет, поскольку «выступает в компании» Арсения Яценюка, Арсена Авакова и Петра Порошенко.
Ранее Погребинский заявил, что Зеленский мог бы маневрировать между Россией и США, если бы не выбрал главным идеологическим врагом главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.