Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков строит свою политическую карьеру при поддержке американского посольства и бывших политиков, которые являются первыми оппонентами президента Владимира Зеленского. Такое мнение 20 декабря выразил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала UkrLive

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Но все же, по словам Погребинского, команда, которую собрал Разумков, вывести из тупика страну, если получит власть, не сумеет, поскольку «выступает в компании» Арсения Яценюка, Арсена Авакова и Петра Порошенко.

Ранее Погребинский заявил, что Зеленский мог бы маневрировать между Россией и США, если бы не выбрал главным идеологическим врагом главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.