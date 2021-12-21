В Белом доме прорабатывают вопрос о снабжении «антироссийских партизан» на Украине переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК), сообщила 20 декабря американская газета The Washington Post

По данным газеты, администрация президента Джо Байдена создала целевую группу для изучения вопроса о поддержке повстанческих групп, которые, по ее мнению, должны возникнуть на Украине в случае «российской агрессии».

«Соединенные Штаты могут предоставить оружие, в том числе ПЗРК. Поставки со стороны ЦРУ такого оружия, известного в то время как "Стингеры", причинила большой ущерб советским войскам во время 10-летней войны в Афганистане с 1979 по 1989 год», — утверждает газета.

Россия, Запад и ультиматум © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Кроме того, газета замечает, что ПЗРК могут поставляться не непосредственно США, а их «союзниками или партнерами».

Небольшое количество американских спецназовцев уже находится на Украине среди прочих военных советников.

У ЦРУ также есть военизированная структура, имеющая опыт организации повстанческих движений в Афганистане и Сирии, указывается в статье.