Переговоры США и РФ в двустороннем формате и по линии ОБСЕ могут состояться в январе 2022 года. Об этом заявила 21 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает РИА Новости

«Мы определим дату вместе с Россией, и мы считаем, что это пройдет в январе», — сказала Донфрид.

Она уточнила, что речь идет о встрече совета НАТО — Россия, а затем по линии ОБСЕ.

«Надоели манипуляции»: Путин назвал причину антироссийской политики США © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Над некоторыми вещами мы готовы работать, и мы думаем, что полезным будет обсудить их в тех форматах, которые я указала. В этих документах есть и другие вещи, которые, русские знают, неприемлемы для нас», — добавила помощник госсекретаря США.

Также в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 21 декабря сообщили, что ОБСЕ готова стать площадкой для переговоров стран НАТО с РФ по гарантиям безопасности.

Ранее МИД РФ передал Вашингтону и его союзникам по НАТО проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения Альянса на территорию Украины.