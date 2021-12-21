Администрация президента США Джо Байдена изучает вопрос о поддержке «антироссийских партизан» в случае российского «вторжения» на Украину. Об этом написала 20 декабря американская газета The Washington Post

Со ссылкой на информированного сотрудника газета пишет, что рассматривается вариант событий, при котором «Россия сбросит украинское правительство, и начнётся партизанская война».

«Целевая группа администрации, в которую входят ЦРУ и другие ключевые агентства, изучает, как были организованы повстанческие движения против СССР в Афганистане и против поддерживаемых Россией сил в Сирии, а также против Соединённых Штатов в Ираке и Афганистане. Это ироничный пример смены ролей и рассмотрения вопроса о том, можно ли причинить ущерб, аналогичный тому, который был нанесён силам США в последние годы, и как это сделать», — указывает газета.

Как указывает газета, такое планирование происходит в рамках «сдерживания» России от нападения на Украину. Госсекретарь США обвинил Россию в подготовке к «агрессии против Украины» © Twitter, Secretary Antony Blinken

В течение последних недель западные СМИ публикуют информацию о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.

Во время онлайн-саммита с российским президентом Владимиром Путиным Байден заявил об угрожающем характере передвижений российских войск у украинских границ.

В Кремле называли публикации на эту тему «некачественными вбросами» и «пустым нагнетанием», а МИД России подчёркивал, что перемещения российских войск на своей территории являются законным правом суверенного государства.