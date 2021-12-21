Со ссылкой на информированного сотрудника газета пишет, что рассматривается вариант событий, при котором «Россия сбросит украинское правительство, и начнётся партизанская война».
«Целевая группа администрации, в которую входят ЦРУ и другие ключевые агентства, изучает, как были организованы повстанческие движения против СССР в Афганистане и против поддерживаемых Россией сил в Сирии, а также против Соединённых Штатов в Ираке и Афганистане. Это ироничный пример смены ролей и рассмотрения вопроса о том, можно ли причинить ущерб, аналогичный тому, который был нанесён силам США в последние годы, и как это сделать», — указывает газета.
Как указывает газета, такое планирование происходит в рамках «сдерживания» России от нападения на Украину.
В течение последних недель западные СМИ публикуют информацию о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину.
Во время онлайн-саммита с российским президентом Владимиром Путиным Байден заявил об угрожающем характере передвижений российских войск у украинских границ.
В Кремле называли публикации на эту тему «некачественными вбросами» и «пустым нагнетанием», а МИД России подчёркивал, что перемещения российских войск на своей территории являются законным правом суверенного государства.