Президент Украины Владимир Зеленский мог бы маневрировать между Россией и США, если бы не выбрал главным идеологическим врагом главу политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Такое мнение 20 декабря выразил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала UkrLive

«Ни на какую голову не налезает»: Погребинский рассказал, как Климкин потерял адекватность © Facebook, Міністерство закордонних справ України

По словам Погребинского, Медведчук не стал бы неким защитником Зеленского, но точно не оказался бы по одну сторону с пятым президентом Петром Порошенко, что играет против Зеленского.

Ранее Погребинский выразил мысль, что президенту России Владимиру Путину был бы смысл провести какие-либо переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если бы американский коллега Джозеф Байден заставил Зеленского пойти на компромисс.