«Хватит ли ума Владимиру Александровичу сообразить, что если бы он не выбрал в качестве главного своего врага ОПЗЖ и Виктора Медведчука. И если бы эта политическая сила имела бы высокий рейтинг и динамику, как раньше, то сегодня ситуация была бы не такая. Фактически Зеленский стал заложником "партии войны"», — заявил он.
По словам Погребинского, Медведчук не стал бы неким защитником Зеленского, но точно не оказался бы по одну сторону с пятым президентом Петром Порошенко, что играет против Зеленского.
Ранее Погребинский выразил мысль, что президенту России Владимиру Путину был бы смысл провести какие-либо переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если бы американский коллега Джозеф Байден заставил Зеленского пойти на компромисс.