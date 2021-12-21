Полная амнистия со стороны Киева и Донбасса является единственным шансом попытки наладить конфликт. Такое мнение 20 декабря выразил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала UkrLive

Эксперт отметил, что президенту России Владимиру Путину был бы смысл провести какие-либо переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, если бы американский коллега Джозеф Байден заставил Зеленского пойти на компромисс. Песков дал неожиданный ответ на вопрос о встрече Зеленского и Путина © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Есть исключение из моего вывода о том, что нет смысла с ним встречаться… Эти голоса, которые раздаются в том числе из уст его подчиненных из армии, которые готовы к военному решению проблемы… Он должен собрать этих людей и сказать, что мы молчим об этом. Посмотрим, как будет, но мы молчим. Есть такая проблема, как проблема амнистии… Опыт урегулирования кризисов говорит, что единственный эффективный способ начала решения проблемы в поисках компромисса», — заявил он.

По словам Погребинского, амнистированные, кто будет нарушать порядок, «все равно попадутся».Ранее Погребинский отметил, что для того, чтобы Зеленский начал выполнять договоренности его должны заставить. Со стороны Путина это невозможно, потому что «это никому не понравится». При этом Байден мог бы это сделать, «потому что у него есть инструменты».