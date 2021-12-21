Эмоциональное отношение украинской власти и политиков к реальному положению дел в стране делает неадекватными их высказывания и действия. Такое мнение 20 декабря выразил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала UkrLive

В качестве примера эксперт привел экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Он отметил, что ранее Климкин работал, как дипломат. «Адские санкции»: Климкин призвал США ограничить импорт нефти из России © МИД Украины

«Но то, что он сейчас говорит, ни на какую голову не налезает. Хотя я знаю, что он вроде разумный человек. Я с ним общался. Но страсть обуяла человека из-за мыслей о потере Крыма. Мол, Россия вмешивается. Мол, если бы мы навели порядок, то на Донбассе все бы говорили на украинском. А русские якобы нам мешают. Вот эта страстная эмоциональное отношение к какой-то реальности, оно делает людей не очень адекватными», — заявил он.

Кроме того эксперт отметил, что среди его знакомых политиков, управленцев и экспертов есть и те, кто всегда занимал националистическую позицию. Погребинский также отметил бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, который, на его взгляд, раздает совершенно неадекватные оценки отношений Украины, России и США.

Ранее Огрызко заявил, что Украина готова поразить российские АЭС, которые находятся в зоне досягаемости украинских ракет.