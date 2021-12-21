Как утверждается в статье, у большинства предложений РФ по гарантиям безопасности, скорее всего, не слишком много шансов на реализацию.
Однако они могут стать темой переговоров, отмечает газета.
«Американские чиновники отмечали, что список требований г-на Путина нереалистичен, но может стать отправной точкой для ослабления напряженности на Украине, с тем, чтобы бряцание оружием уступило место дипломатии», — говорится в статье.
На прошлой неделе МИД РФ опубликовал проект соглашения с НАТО и США по гарантиям в сфере безопасности.
Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых — отказ НАТО от любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, обязательства не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной, как угроза, а также отказ сторон от размещения вооружений в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.