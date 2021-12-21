Москва поднимает ставки в опасном противостоянии вокруг Украины, однако переговоры могут уменьшить напряжённость. Такое мнение приводится 21 декабря в статье, опубликованной в американской газете Washington Times

Как утверждается в статье, у большинства предложений РФ по гарантиям безопасности, скорее всего, не слишком много шансов на реализацию.

Однако они могут стать темой переговоров, отмечает газета.

«Американские чиновники отмечали, что список требований г-на Путина нереалистичен, но может стать отправной точкой для ослабления напряженности на Украине, с тем, чтобы бряцание оружием уступило место дипломатии», — говорится в статье.

«Придерутся к мелочи»: Марков оценил перспективы подписания договора России с США и НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Документы включают в себя более 10 пунктов, в числе которых — отказ НАТО от любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, обязательства не создавать условий, которые могут быть расценены другой стороной, как угроза, а также отказ сторон от размещения вооружений в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.