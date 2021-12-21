Путин подчеркнул, что России нужны от США долгосрочные юридические обязывающие гарантии безопасности, о которых идет речь в предложениях, переданных американской стороне.
«В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле, он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», — сказал Путин.
Ранее, 7 декабря, президенты США и РФ провели закрытые переговоры в видеоформате.
Затем МИД РФ опубликовал и передал Вашингтону и его союзникам по НАТО проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.