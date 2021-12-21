Президент США Джо Байден во время видеоконференции в начале декабря сам предложил назначить ответственных за переговоры по стабильности, рассказал на заседании Минобороны 21 декабря президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости

Байден поручил предотвратить «вторжение» РФ на Украину за четыре недели - CNN © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«В этой связи, как вы знаете, предложил президенту США начать переговоры по выработке конкретных договоренностей. Кстати говоря, на самом деле, он в ходе разговора предложил назначить ответственных работников по этому направлению. В ответ на его предложения мы и направили наши проекты, которые исключили бы дальнейшее расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с нами странах ударных наступательных систем вооружения», — сказал Путин.

Ранее, 7 декабря, президенты США и РФ провели закрытые переговоры в видеоформате.

Затем МИД РФ опубликовал и передал Вашингтону и его союзникам по НАТО проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Одним из пунктов проекта соглашения предлагается, чтобы в НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины.