Президент России Владимир Путин подчеркнул, что предложения Российской Федерации по гарантиями безопасности не являются ультиматумом, а желание отдельных западных партнеров «заболтать» соответствующие переговоры Москву не устраивает. Такое заявление Путин сделал в ходе заседания расширенной коллегии Минобороны 21 декабря

«Есть опасность, что будет предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения, а самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. Чтобы всем было понятно, мы это понимаем, и такой поворот событий, такое развитие событий нас, конечно, не устроит. Мы видим уже, что некоторые наши недоброжелатели их (предложения РФ по гарантиям безопасности — ред.) интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», — сказал лидер РФ.

Также Владимир Путин отметил, что ранее США, «обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории, делали жесткие и яркие вещи без всякой санкции Совета Безопасности ООН».

Несколько дней назад МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Договором предусматривается обязательство России и НАТО не размещать дополнительные вооружения и силы на территории Европы, а для США также — не создавать военные базы на территории бывших Советских республик, не являющихся членами НАТО.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя ранее ситуацию заявлял, что если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к конфронтации.