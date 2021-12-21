«В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен. О дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет сообщено заранее», — говорится в сообщении.
При этом телеканал «Киев» уже анонсировал точную дату проверки системы оповещения жителей столицы. Она состоится 29 декабря с 12:00 до 13:00 (с 13:00 до 14:00 мск). Будет передан сигнал гражданской обороны «Внимание всем».
Ранее в Киеве проверили готовность бомбоубежищ к чрезвычайной ситуации.
Страны Запада и Киев обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Москва отмечает, что РФ никому не угрожает, а Украина использует алармистские заявления как предлог для получения вооружений от НАТО.