В Киеве планируется проверка системы оповещения с включением сирен, сообщили 21 декабря в Telegram-канале Киевской городской госадминистрации (КГГА)

«В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен. О дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет сообщено заранее», — говорится в сообщении.

Просто о сложном. Возможна ли война между Украиной и Россией? © коллаж Украина.Ру

Ранее в Киеве проверили готовность бомбоубежищ к чрезвычайной ситуации.

Страны Запада и Киев обвиняют РФ в подготовке вторжения на Украину. Москва отмечает, что РФ никому не угрожает, а Украина использует алармистские заявления как предлог для получения вооружений от НАТО.