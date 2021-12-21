Вертеп — поделку, которая изображает пещеру в момент рождения Христа — установили на рыночной площади Кропивницкого в преддверии Рождества по григорианскому календарю. Вскоре из вертепа пропали звери.
«В первый день ярмарки украли ягненка и корову. Оно же на шашлык не подходит! Прошу усилить контроль. Обращаюсь к руководству полиции, я прошу — выставьте дополнительные дежурные группы где нужно. Плохо, что отменили наказание — 15 суток. Было бы кому город убрать», — возмутился мэр.
Примечательно, что украинцы-злоумышленники рискнули похитить фигурки животных из вертепа, который стоит прямо у здания городского совета.
Ранее в Киеве у журналиста украли велосипед во время интервью с начальником Нацполиции.