В Кропивницком (бывший Кировоград) неизвестные забрали животных из вертепа, который был устроен к Рождеству 25 декабря. Об этом рассказал мэр города Андрей Райкович, передает местное издание «Точка доступа»

Рекорд к Рождеству: в Одессе испекли огромный немецкий кекс © Суспільне Одеса

«В первый день ярмарки украли ягненка и корову. Оно же на шашлык не подходит! Прошу усилить контроль. Обращаюсь к руководству полиции, я прошу — выставьте дополнительные дежурные группы где нужно. Плохо, что отменили наказание — 15 суток. Было бы кому город убрать», — возмутился мэр.

Примечательно, что украинцы-злоумышленники рискнули похитить фигурки животных из вертепа, который стоит прямо у здания городского совета.

Ранее в Киеве у журналиста украли велосипед во время интервью с начальником Нацполиции.