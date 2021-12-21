Президент России Владимир Путин 21 декабря в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ заявил, что ему надоели манипуляции со стороны Запада, прикрывающегося принципами международного права, передает РИА Новости

Эксперт предрек РФ и США еще более острый кризис © CC0, Pixabay

«И когда им мешает международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарные права международные и так далее. Эти манипуляции надоели», — сказал российский лидер.

В ходе этого же выступления он объяснил, что Соединенные Штаты вели антироссийскую политику в эйфории от так называемой победы в Холодной войне.

«Из-за неправильной, неверной оценки ситуации на тот момент времени и неграмотного, неправильного анализа возможных вариантов развития ситуации. Вот из-за этого, других причин просто нет», — сказал Путин.

МИД России 17 декабря опубликовал проекты договора с США и Соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. В госдепартаменте США заявили, что российские предложения по безопасности не развеяли озабоченности Вашингтона.