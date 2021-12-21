Украинская группа «Пирятин» выпустила песню об алкогольных напитках с политическим смыслом. Видео появилось на YouTube-канале коллектива 21 декабря

Данилко купил авто Фредди Меркьюри, но не может его забрать © commons.wikimedia.org, Carl Lender Иван Семесюк перечисляет спиртные напитки, заостряя внимание на их происхождении.

«Виски шотландское — буду!

Виски ирландское — буду!

Пиво германское — буду!

Водку кацапскую — не буду!

Водку кацапскую — не буду!», — поется в песне.

«Водку-не буду!» — протестный супербоевик об ответственном выборе, а также застольная песня для всех национальных праздников. Ведь водка — это не только бухло, но и вражеский культурный код», — объяснили свой новый трек музыканты.

«Разучу текст для корпоратива», «Клип видно, что дорогой! Приятно, что я задонатил 50 гривен, а вы не пропили, а сняли новый клип!», «Это хит! Реально новогодняя застольная!», «Украинская национальная идея», «Спасибо авторам за ярко выраженную патриотическую позицию!», — прокомментировали песню и клип украиноязычные пользователи.

Группа «Пирятин» — коллектив из Киева, созданный в 2016 году. Львиная доля песен «Пирягина» выходит на украинском языке и с обильным использованием ненормативной лексики. Фронтмен и автор текстов — Иван Семесюк, он определяет стиль группы как «густую танцевальную акустику с симптомами буржуазного качества и всеми признаками истинно народного коллектива».