Клип новой композиции сделан максимально незатейливо: на фоне картонного листа меняются надписи, украшенные рисунками стаканов и скрещенных костей. Смысл произведения тоже простой: солист Иван Семесюк перечисляет спиртные напитки, заостряя внимание на их происхождении.
«Виски шотландское — буду!
Виски ирландское — буду!
Пиво германское — буду!
Водку кацапскую — не буду!
Водку кацапскую — не буду!», — поется в песне.
«Водку-не буду!» — протестный супербоевик об ответственном выборе, а также застольная песня для всех национальных праздников. Ведь водка — это не только бухло, но и вражеский культурный код», — объяснили свой новый трек музыканты.
«Разучу текст для корпоратива», «Клип видно, что дорогой! Приятно, что я задонатил 50 гривен, а вы не пропили, а сняли новый клип!», «Это хит! Реально новогодняя застольная!», «Украинская национальная идея», «Спасибо авторам за ярко выраженную патриотическую позицию!», — прокомментировали песню и клип украиноязычные пользователи.
Группа «Пирятин» — коллектив из Киева, созданный в 2016 году. Львиная доля песен «Пирягина» выходит на украинском языке и с обильным использованием ненормативной лексики. Фронтмен и автор текстов — Иван Семесюк, он определяет стиль группы как «густую танцевальную акустику с симптомами буржуазного качества и всеми признаками истинно народного коллектива».