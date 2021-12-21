Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании (ЧВК) США, находящиеся в Донецкой области Украины готовят провокации «с химическими компонентами». Об этом 21 декабря написало агентство РИА Новости

«Американские ЧВК готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. В Донецкой области присутствуют более 120 сотрудников американских ЧВК, которые оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — сказал Шойгу.

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В то же время, уточнил Шойгу, украинская армия продолжает обстрелы Донбасса и позиций народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, провоцируя их на вступление в военное противостояние.