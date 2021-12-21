«Американские ЧВК готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. В Донецкой области присутствуют более 120 сотрудников американских ЧВК, которые оборудуют огневые позиции, готовят украинский спецназ. Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — сказал Шойгу.
Также министр сообщил, что в Авдеевке и Приазовье американцы работают над оборудованием «огневых позиций в жилых домах и на социально значимых объектах», а также осуществляют подготовку украинских военных и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям.
В то же время, уточнил Шойгу, украинская армия продолжает обстрелы Донбасса и позиций народной милиции Донецкой и Луганской народных республик, провоцируя их на вступление в военное противостояние.