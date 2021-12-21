«Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится на Украине, подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия — до 5», — сказал президент РФ.
По словам Путина, для России это является серьезнейшим вызовом.
Ранее президент РФ неоднократно называл дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений «красной линией» для России.
Путин подчеркнул, что Россия не оставит без ответа действия Альянса, если они будут угрожать ее безопасности, и в таком случае будет вынуждена ответить размещением гиперзвукового оружия на своих границах.