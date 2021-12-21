«Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится на Украине, подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия — до 5», — сказал президент РФ.

Путин был краток: будут ракеты близ России, она ответит тем же
Путин был краток: будут ракеты близ России, она ответит тем же
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По словам Путина, для России это является серьезнейшим вызовом.

Ранее президент РФ неоднократно называл дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений «красной линией» для России.

Путин подчеркнул, что Россия не оставит без ответа действия Альянса, если они будут угрожать ее безопасности, и в таком случае будет вынуждена ответить размещением гиперзвукового оружия на своих границах.

 