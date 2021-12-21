В случае принятия Украины в НАТО и размещения на ее территории военной инфраструктуры Альянса РФ грозила бы серьезная опасность. Об этом сказал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря, трансляция ведется онлайн

«Если инфраструктура НАТО будет двигаться дальше и появится на Украине, подлетное время ракет сократится до 7-10 минут, а гиперзвукового оружия — до 5», — сказал президент РФ.

Путин был краток: будут ракеты близ России, она ответит тем же © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Ранее президент РФ неоднократно называл дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений «красной линией» для России.

Путин подчеркнул, что Россия не оставит без ответа действия Альянса, если они будут угрожать ее безопасности, и в таком случае будет вынуждена ответить размещением гиперзвукового оружия на своих границах.