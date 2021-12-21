Заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Андрей Руденко прокомментировал возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии, передает 21 декабря РИА Новости

Ищенко сказал, действительно ли Лукашенко разместит в Белоруссии ядерное оружие © president.gov.by

«Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО», — подчеркнул Руденко.

Он добавил, что Россия слышала предложения о размещения ядерного оружия со стороны белорусских союзников.

В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он предложит России разместить на белорусской территории ядерное оружие, если такие системы будут развернуты на территории Польши.

На прошлой неделе министр иностранных дел республики Владимир Макей отметил, что Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.