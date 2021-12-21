Депутат Верховной Рады предыдущего созыва Игорь Мосийчук заявил, что нынешняя украинская власть также как и ее предшественники грабит украинский народ и выводит средства за границу. Об этом 20 декабря он рассказал в эфире телеканала «Наш»

«Власть — это люди, которым позволили играть роль колониальной администрации в Украине. В течение последних 20 лет они живут исключительно одним — получают карт-бланш на грабеж страны, занимаются личным обогащением, а затем "валят" из страны. Кто-то на восток валил, кто-то на запад валит. <…> Не важно, в чьем управлении находится Украина. Колониальная администрация и строится на этом — им дают возможность грабить собственный народ и выводить капитал», — рассказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 октября в интервью телеканалу ICTV рассказал, как получал деньги от бизнесмена Игоря Коломойского через офшоры за продукцию студии «Квартал 95», когда еще не был главой государства. Он отметил, что ему было невыгодно, когда плата производилась через офшоры, поскольку ему приходилось платить налоги для того, чтобы использовать их на Украине.