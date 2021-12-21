Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО назвать точную дату вступления своей страны в альянс. Слова украинского лидера 21 декабря процитировали РИА Новости

«Украина в 2022 году хочет получить четкую по времени перспективу членства в НАТО», — потребовал Зеленский.

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«Украина или такие страны, как Украина, будут в НАТО только тогда, когда НАТО поймет, что не НАТО усиливает другие страны по безопасности, а другие мощные страны усиливают НАТО», — сказал президент.

Украина стала 6-м государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В связи с этим в феврале 2019 года Верховная Рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

Однако членство в альянсе пока так и остается недостижимой мечтой. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже уклонялся от вопроса украинского президента Владимира Зеленского, в каком году Украину примут в альянс.

Еще раньше бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен утверждал, что для рассмотрения вопроса Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, что потребует немало времени. Многие эксперты уверены, что речь идет о сроке не менее чем в 20 лет.