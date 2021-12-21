Бывший президент Украины, глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко 21 декабря опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook

«В стране кризис, нужно сажать Порошенко». Кто на этот раз подставляет Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Политик сообщил, что сейчас находится в Варшаве и работает с союзниками, чтобы сформировать коалицию против России.

«Мне передают "приветы" из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставлю им такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января, но по своему графику, а не по графику мощного сценариста видосиков господина Зеленского», — отметил он.

Порошенко подчеркнул, что после его возвращения «мы поговорим о государственной измене и о содействии и финансировании терроризма».

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Они, по словам силовиков, доказывают вину бывшего главы государства в госизмене, в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.