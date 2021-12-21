«Россия не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о гарантиях безопасности», — говорится в заявлении МИД.
Ранее РФ обратилась к НАТО с рядом предложений по гарантиям безопасности своих границ. Среди них в том числе обязательство не принимать в Альянс Украину и не проводить на территории Украины любые военные действия.
Кроме того, Москва предложила Вашингтону гарантировать невступление в НАТО других стран бывшего СССР.
Ранее в МИД РФ подчеркнули, что в случае игнорирования США требований России Москва будет вынуждена пойти на симметричный шаг и разместить у границ ядерное оружие.