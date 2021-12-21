На данном этапе нет необходимости подключать Киев к переговорам по гарантиям безопасности для РФ со стороны США и НАТО, сообщила пресс-служба МИД РФ 21 декабря, передает РИА Новости

«Россия не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам о гарантиях безопасности», — говорится в заявлении МИД.

Украина попросила у США прислать больше военной помощи © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Кроме того, Москва предложила Вашингтону гарантировать невступление в НАТО других стран бывшего СССР.

Ранее в МИД РФ подчеркнули, что в случае игнорирования США требований России Москва будет вынуждена пойти на симметричный шаг и разместить у границ ядерное оружие.