Официальный аккаунт Украины появился в стриминговом сервисе Spotify. Сообщение об этом 20 декабря опубликовала пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, которая оценила новость как возможность популяризировать свою страну

«Продвигать имидж нашей страны украинский МИД совместно с Украинским институтом и командой онлайн-медиа "СЛУША" планируют посредством современной украинской музыки на украинском и английском языках», — говорится в сообщении.

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Кстати, с помощью Spotify на Украине собираются популяризировать не только музыку страны, но и туристические достопримечательности и кухню. Так, в одном из уже существующих плейлистов счастье сравнивается с борщом.

Spotify — шведский стриминговый сервис, позволяющий прослушивать музыку без загрузки файлов. Сейчас сайт доступен более, чем в 100 странах мира. Первыми пользователями проекта стали Швеция, Испания, Норвегия, Финляндия и Франция.