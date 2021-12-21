«Продвигать имидж нашей страны украинский МИД совместно с Украинским институтом и командой онлайн-медиа "СЛУША" планируют посредством современной украинской музыки на украинском и английском языках», — говорится в сообщении.
В аккаунте Украины в Spotify размещены плейлисты, ранжированные «по настроению». На данный момент таких подборок опубликовано шесть.
Кстати, с помощью Spotify на Украине собираются популяризировать не только музыку страны, но и туристические достопримечательности и кухню. Так, в одном из уже существующих плейлистов счастье сравнивается с борщом.
Spotify — шведский стриминговый сервис, позволяющий прослушивать музыку без загрузки файлов. Сейчас сайт доступен более, чем в 100 странах мира. Первыми пользователями проекта стали Швеция, Испания, Норвегия, Финляндия и Франция.