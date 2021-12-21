Комментируя рассказ ведущего о последних предложениях России по гарантиям безопасности, сенатор от штата Флорида, недавно вернувшийся из поездки по Украине в составе двухпартийной парламентской делегации, обвинил президента РФ Владимира Путина в «желании восстановить славу Советского Союза».
Он также обвинил президента США Джо Байдена в «слабости» перед РФ и нежелании «сердить Путина».
Отвечая на вопрос ведущего о том, необходимо ли США увеличить поставки вооружений на Украину, Уолтц заявил, что об отправке туда американских военных частей речь не идет.
Однако он призвал к увеличению поставок различных видов оружия, как можно быстрее, а также к поставкам более сложных военных систем, «чтобы Украина смогла себя защитить».
Уолтц рассказал о своих встречах с украинскими военными и обучающими их американцами: «зелеными беретами» и персоналом национальной гвардии штата Флорида.
«Сигнал, который нам нужно послать — что у Путина не получится легко… чтобы он дважды подумал. И поэтому нам нужно посылать оружие прямо сейчас и вводить санкции прямо сейчас. Вместо этого мы слышим от Байдена, что все эти жесткие меры буду предприняты после того, как Россия вторгнется…. Действовать после вторжения не сильно поможет», — утверждал сенатор.
Этой осенью американские и британские СМИ стали публиковать информацию о том, что РФ якобы собирается совершить «вторжение» на Украину.
Эти заявления были подхвачены американскими политическими деятелями.
Российская сторона такую информацию неоднократно опровергала.
В Кремле назвали публикации на эту тему «некачественными вбросами» и «пустым нагнетанием», а МИД России подчеркивал, что перемещения вооруженных сил страны на своей территории — «законное право суверенного государства».