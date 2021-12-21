Американский сенатор-республиканец Майкл Уолтц подверг критике президента страны Джо Байдена за «слабость» и призвал увеличить поставки оружия на Украину. Об этом он заявил, выступая 19 декабря в эфире телеканала Fox News

Комментируя рассказ ведущего о последних предложениях России по гарантиям безопасности, сенатор от штата Флорида, недавно вернувшийся из поездки по Украине в составе двухпартийной парламентской делегации, обвинил президента РФ Владимира Путина в «желании восстановить славу Советского Союза». Страны НАТО обсудят предложения РФ по безопасности - Минобороны ФРГ © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Он также обвинил президента США Джо Байдена в «слабости» перед РФ и нежелании «сердить Путина».

Отвечая на вопрос ведущего о том, необходимо ли США увеличить поставки вооружений на Украину, Уолтц заявил, что об отправке туда американских военных частей речь не идет.

Однако он призвал к увеличению поставок различных видов оружия, как можно быстрее, а также к поставкам более сложных военных систем, «чтобы Украина смогла себя защитить».

Уолтц рассказал о своих встречах с украинскими военными и обучающими их американцами: «зелеными беретами» и персоналом национальной гвардии штата Флорида.

«Сигнал, который нам нужно послать — что у Путина не получится легко… чтобы он дважды подумал. И поэтому нам нужно посылать оружие прямо сейчас и вводить санкции прямо сейчас. Вместо этого мы слышим от Байдена, что все эти жесткие меры буду предприняты после того, как Россия вторгнется…. Действовать после вторжения не сильно поможет», — утверждал сенатор.

Этой осенью американские и британские СМИ стали публиковать информацию о том, что РФ якобы собирается совершить «вторжение» на Украину.

Уроки рисования: как западные СМИ планируют «российскую агрессию» © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Российская сторона такую информацию неоднократно опровергала.

В Кремле назвали публикации на эту тему «некачественными вбросами» и «пустым нагнетанием», а МИД России подчеркивал, что перемещения вооруженных сил страны на своей территории — «законное право суверенного государства».