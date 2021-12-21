Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин 20 декабря на своей странице в Facebook назвал объявление подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко «юридическиим трешем»

«Это скандал»: адвокат раскритиковал власти Украины за преследование Порошенко © Петр Порошенко/Фейсбук

Депутат подчеркнул, что на самом деле никаких контрразведывательных дел в отношении Порошенко и Медведчука в Службе безопасности Украины (СБУ) никогда не было, и прокуроры никогда не подписывали никаких ходатайств о прослушке их телефонов.

«Записи, имеющиеся в деле, сфабрикованы, а экспертиза, проведенная в деле установила, что все эти записи смонтированы. СБУ и Генпрокуратура умышленно вводят в заблуждение и президента, и все украинское общество. Только по одним этим основаниям это дело не может быть направлено в суд. По нему не может быть обвинительного приговора. Ни Медведчук, ни Порошенко по этому делу не могут быть осуждены. Сама же суть предъявленных подозрений — даже не бред сивой кобылы, это бред сумасшедшей сивой кобылы. Просто юридический треш. Ни один уважающий себя юрист под этим не подпишется», — заверил Кузьмин.

По его мнению, дело против Медведчука и Порошенко будет прекращено. А все, причастные к его фабрикации — «сядут на скамью подсудимых».

Украинские власти заподозрили Петра Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела Медведчука. Они, по словам силовиков, доказывают вину бывшего главы государства в госизмене, в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

На прошлой неделе Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.