Людям с хроническими заболеваниями опасно бесконтрольно применять аспирин, рассказали медики. Об этом сообщает Bild 21 декабря

Многие часто употребляют аспирин, считая его средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако медики предостерегают: есть связь между приемом этого препарата и риском возникновения сердечной недостаточности.

Особенно осторожно применять аспирин нужно людям, у которых диабет или ожирение, а кроме того, если у них выявлен повышенный уровень холестерина.

Медики в течение пяти лет наблюдали за 30 827 участникам и эксперимента из 12 стран. Все они были старше 40 лет и при этом у них был либо лишний вес, либо повышенное артериальное давление или диабет либо зависимость от никотина. Диетолог дала советы по поеданию мандаринов на новогодние праздники © CC0, Pixabay

Четверть испытуемых регулярно принимали аспирин. Согласно выводам медиков, при длительном приеме аспирина риск развития сердечной недостаточности повышался на 26%.