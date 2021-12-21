Многие часто употребляют аспирин, считая его средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Однако медики предостерегают: есть связь между приемом этого препарата и риском возникновения сердечной недостаточности.
Особенно осторожно применять аспирин нужно людям, у которых диабет или ожирение, а кроме того, если у них выявлен повышенный уровень холестерина.
Медики в течение пяти лет наблюдали за 30 827 участникам и эксперимента из 12 стран. Все они были старше 40 лет и при этом у них был либо лишний вес, либо повышенное артериальное давление или диабет либо зависимость от никотина.
Четверть испытуемых регулярно принимали аспирин. Согласно выводам медиков, при длительном приеме аспирина риск развития сердечной недостаточности повышался на 26%.