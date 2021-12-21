Американский сенатор-республиканец Тед Круз обвинил президента страны Джо Байдена в «капитуляции» перед президентом РФ Владимиром Путиным, выступая 20 декабря в эфире телеканала Fox News

Известный своей антироссийской позицией сенатор, продолжая ведущуюся в американских СМИ кампанию о якобы существующей угрозе российского вторжения на Украину, обвинил президента страны Джо Байдена в создании ситуации, сделавшей такую «угрозу» возможной.

«Это вина Джо Байдена по двум причинам. [Причина] номер один… это катастрофа в Афганистане. Слабость, которую Байден показал, сдавшись талибам…. Остальные враги Америки были воодушевлены этой капитуляцией», — заявил Круз.

Зрада по-американски. В США возмущены позицией Байдена по «Северному потоку - 2» © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Сенатор-республиканец далее утверждал, что РФ якобы «вторглась на Украину, вторглась в Крым» в 2014 году, но не вторглась на остальную территорию страны, в частности, не захватила Киев, потому что в этом случае, по его словам, Украина уничтожила бы свою газотранспортную систему, лишив Россию доходов от продажи газа.

«Весь смысл "Северного потока — 2" — позволить России отрезать Украину от этой транзитной петли с тем, чтобы их танки вошли в центр Киева», — утверждал сенатор.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в подготовке «агрессии» против Киева. В Москве в ответ подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ и политические деятели распространяют алармистские заявления.

В декабре 2020 года Круз выражал уверенность в том, что «Северный поток — 2» не будет построен вследствие американских санкций. Строительство газопровода между Россией и Германией было завершено в сентябре.