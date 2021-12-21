Жилин предположил, что поставки США Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, о которых заговорили СМИ США, если и состоятся, то будут носить единичный характер.
По словам Жилина, никто не намерен до зубов вооружать Украину, поскольку никто не заинтересован в том, чтобы перейти главную красную черту и вступить в полномасштабную войну с применением ядерного оружия.
«Это попытка ввести в заблуждение и направить в тупик, как это сделали с Советским Союзом. Когда я служил в вооруженных силах, то когда они сняли "Звездные войны", мы вбухали кучу денег в совершенно бесполезные проекты. Никто не слушал здравомыслящих ученых», — отметил эксперт.
Так же и сейчас США в действительности работают над созданием принципиально новых видов оружия в космосе и киберпространстве, но в качестве заманухи используют заявления о том, что «мы будем модернизировать ядерные бомбы», заключил Жилин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.