США пытаются втянуть РФ в гонку вооружений и отвлечь внимание от того оружия, которое действительно разрабатывают, сказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Александр Жилин

Жилин предположил, что поставки США Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, о которых заговорили СМИ США, если и состоятся, то будут носить единичный характер.

«Выглядят идиотами». Финский эксперт о применении Украиной Байрактаров и Джавелинов © commons.wikimedia.org, Petri Krohn

носить единичный характер.

«Это попытка ввести в заблуждение и направить в тупик, как это сделали с Советским Союзом. Когда я служил в вооруженных силах, то когда они сняли "Звездные войны", мы вбухали кучу денег в совершенно бесполезные проекты. Никто не слушал здравомыслящих ученых», — отметил эксперт.

Так же и сейчас США в действительности работают над созданием принципиально новых видов оружия в космосе и киберпространстве, но в качестве заманухи используют заявления о том, что «мы будем модернизировать ядерные бомбы», заключил Жилин.

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