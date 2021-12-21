Российский певец сирийского происхождения Авраам Руссо на шоу «Суперстар» канала НТВ перепел популярный хит Софии Ротару «Червона рута». Специально под музыканта была создана новая - лирическая - аранжировка. Ролик со своим выступлением артист опубликовал 20 декабря в Instagram

«Я долго и упорно работал, чтобы исполнить песню "Червона рута". Очень ответственно петь песню, которую знают и любят миллионы. Спасибо за поддержку, ваша любовь придает мне сил. Всех обнимаю!» — прокомментировал артист свою работу.

Данилко купил авто Фредди Меркьюри, но не может его забрать © commons.wikimedia.org, Carl Lender Владимир Ивасюк в 1970 году. Песню он посвятил мифическому цветку карпатских поверий. Изначально композицию исполнял ВИА «Смеричка», а позже пела София Ротару в сопровождении ВИА «Червона рута». Певице «Рута» подарила знаменитость, став визитной карточкой артистки на долгие десятилетия.

Между тем, композицию исполняли несколько десятков других звезд. Одной из последних, кстати, была Анна Седокова. Теперь список пополнил и Руссо, однако музыкальный критик Сергей Соседов, судивший шоу, раскритиковал версию музыканта.

«Красоту голоса демонстрировать в ущерб композиции мне кажется неверным. Я не получил то, чего я ждал здесь. Все какая-то тягомотина. Пусть и красивая», — заявил Соседов.

«Все красиво, голос, но мне тоже темпа не хватило, по мне все правильно оценили», «Я очень люблю Ваше творчество и уважаю Вас, но лукавить не буду. Песня для Вас неподходящая», «Когда эту песню поет Софа — мы под нее пляшем, собственно и все. Ваше исполнение было настолько восхитительным, что иначе как "гимн любви" его и не назовешь», — высказали свое мнение зрители.